نيويورك تايمز: إيران لم تقرر بعد إن كانت ستصنع قنبلة نووية

الوكيل الإخباري- افادت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين ان الاستخبارات الأميركية تعتقد أن إيران لم تقرر بعد إن كانت ستصنع قنبلة نووية.

اضافة اعلان