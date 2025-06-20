الجمعة 2025-06-20 04:21 ص
 

نيويورك تايمز: إيران لم تقرر بعد إن كانت ستصنع قنبلة نووية

علم ايران
علم ايران
 
الجمعة، 20-06-2025 03:41 ص

الوكيل الإخباري-   افادت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين ان الاستخبارات الأميركية تعتقد أن إيران لم تقرر بعد إن كانت ستصنع قنبلة نووية.

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مسؤولون: إيران قد تتجه نحو إنتاج قنبلة إذا هاجمت واشنطن فوردو أو قتلت إسرائيل المرشد الأعلى علي خامنئي.

 
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