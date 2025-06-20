نيويورك تايمز: إيران لم تقرر بعد إن كانت ستصنع قنبلة نووية

مسؤولون: إيران قد تتجه نحو إنتاج قنبلة إذا هاجمت واشنطن فوردو أو قتلت إسرائيل المرشد الأعلى علي خامنئي.
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