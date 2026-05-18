"نيويورك تايمز": الأمريكيون يرون أن الحرب على إيران كانت خطأ إداريا!

ووفقا للنتائج التي نشرتها الصحيفة، أعرب 64% من المشاركين في الاستطلاع عن قناعتهم بأن قرار خوض المواجهة مع إيران كان خطأ من جانب واشنطن، في حين اعتبر 30% فقط أن هذا الخطوة كانت صحيحة، بينما عجز الباقون عن الإدلاء برأي واضح في هذا الشأن.
وأشارت النتائج إلى أن السبب الرئيسي وراء معارضة الأمريكيين للتورط في النزاع مع الجمهورية الإسلامية يتمثل في التأثير السلبي الكبير لهذا الصراع على الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتبعات الحرب على الأسواق العالمية.
يُذكر أن الاستطلاع أُجري في الفترة من 11 إلى 15 مايو الجاري، وشمل أكثر من 1,500 مشارك، مما يعطيه مصداقية إحصائية تعكس اتجاهات الرأي العام الأمريكي تجاه هذا الملف الحساس.
