"نيويورك تايمز": الأمريكيون يرون أن الحرب على إيران كانت خطأ إداريا!

الوكيل الإخباري- كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الغالبية العظمى من سكان الولايات المتحدة يعتقدون أن النزاع المسلح مع إيران يمثل خطأ فادحا ارتكبته الإدارة الأمريكية.



ووفقا للنتائج التي نشرتها الصحيفة، أعرب 64% من المشاركين في الاستطلاع عن قناعتهم بأن قرار خوض المواجهة مع إيران كان خطأ من جانب واشنطن، في حين اعتبر 30% فقط أن هذا الخطوة كانت صحيحة، بينما عجز الباقون عن الإدلاء برأي واضح في هذا الشأن.

وأشارت النتائج إلى أن السبب الرئيسي وراء معارضة الأمريكيين للتورط في النزاع مع الجمهورية الإسلامية يتمثل في التأثير السلبي الكبير لهذا الصراع على الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتبعات الحرب على الأسواق العالمية.