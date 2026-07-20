نيويورك تايمز: البنتاغون يخفي إصابة العشرات من أفراد الجيش الأميركي في حرب إيران

وذكرت الصحيفة، في تقرير أعده مراسل الشؤون العسكرية إريك شميت، أن إيران نفذت ثلاثة هجمات على القوات الأميركية في دول المنطقة خلال الأسبوع الماضي، الذي سبق الهجوم الذي وقع يوم الجمعة وأسفر عن مقتل 3 جنود على الأقل، وأن تلك الهجمات السابقة أدت إلى إصابة العشرات من العسكريين وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات، وفقا لمسؤولين أميركيين تحدثوا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.
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