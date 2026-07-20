نيويورك تايمز: البنتاغون يخفي إصابة العشرات من أفراد الجيش الأميركي في حرب إيران

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حجبت معلومات عن إصابة عشرات العسكريين الأميركيين في هجمات إيرانية على قوات الولايات المتحدة في دول المنطقة خلال الحرب مع إيران، مشيرة إلى أن تلك الهجمات لم يُعلن عنها في حينها، رغم أنها أسفرت عن إصابات وأضرار في مروحيات عسكرية.

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