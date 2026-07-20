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نيويورك تايمز: البنتاغون يخفي إصابة العشرات من أفراد الجيش الأميركي في حرب إيران

رويترز: رسالة للبنتاغون تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران
البنتاغون
 
الإثنين، 20-07-2026 01:05 م

الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حجبت معلومات عن إصابة عشرات العسكريين الأميركيين في هجمات إيرانية على قوات الولايات المتحدة في دول المنطقة خلال الحرب مع إيران، مشيرة إلى أن تلك الهجمات لم يُعلن عنها في حينها، رغم أنها أسفرت عن إصابات وأضرار في مروحيات عسكرية.

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وذكرت الصحيفة، في تقرير أعده مراسل الشؤون العسكرية إريك شميت، أن إيران نفذت ثلاثة هجمات على القوات الأميركية في دول المنطقة خلال الأسبوع الماضي، الذي سبق الهجوم الذي وقع يوم الجمعة وأسفر عن مقتل 3 جنود على الأقل، وأن تلك الهجمات السابقة أدت إلى إصابة العشرات من العسكريين وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات، وفقا لمسؤولين أميركيين تحدثوا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

 
 


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