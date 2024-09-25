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نيويورك تايمز: التصعيد بلبنان قوبل بمعارضة شديدة من مسؤولين إسرائيليين

جانب من التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
جانب من التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
الأربعاء، 25-09-2024 12:52 م

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أن قرار التصعيد في لبنان قوبل بمعارضة شديدة من بعض كبار المسؤولين.

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وتساءل المسؤولون: كيف سيعود السكان إلى الشمال إذا تحوّل التصعيد لحرب شاملة.

 
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