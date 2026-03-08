نيويورك تايمز: القوات الأمريكية تقصف "مجموعة واسعة" من المواقع العسكرية في إيران

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول عسكري أمريكي أن القوات الأميركية شنت، اليوم الأحد، موجة من الهجمات استهدفت مجموعة واسعة من المواقع العسكرية في عمق الأراضي الإيرانية.

