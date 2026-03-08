نيويورك تايمز: القوات الأمريكية تقصف "مجموعة واسعة" من المواقع العسكرية في إيران

وأوضح المسؤول أن الغارات الأمريكية ركزت بشكل مكثف على تدمير منصات إطلاق الصواريخ واستهداف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني.
