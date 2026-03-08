الأحد 2026-03-08 11:11 م

نيويورك تايمز: القوات الأمريكية تقصف "مجموعة واسعة" من المواقع العسكرية في إيران

الأحد، 08-03-2026 10:15 م

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول عسكري أمريكي أن القوات الأميركية شنت، اليوم الأحد، موجة من الهجمات استهدفت مجموعة واسعة من المواقع العسكرية في عمق الأراضي الإيرانية.

وأوضح المسؤول أن الغارات الأمريكية ركزت بشكل مكثف على تدمير منصات إطلاق الصواريخ واستهداف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني.

 
 


