نيويورك تايمز: تراجع فرص التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني بعد مغادرة وفد قطر لطهران

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية تصعيداً عسكرياً متبادلاً، تزامناً مع استمرار الجهود الدبلوماسية التي تقودها قطر وعدد من الوسطاء الإقليميين لمنع انهيار المفاوضات بشكل كامل. وكانت الدوحة قد كثفت خلال الأيام الأخيرة اتصالاتها مع الطرفين في محاولة لإعادة الزخم إلى المسار التفاوضي.
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