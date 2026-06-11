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نيويورك تايمز: تراجع فرص التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني بعد مغادرة وفد قطر لطهران

https://www.alwakeelnews.com/story/777241
علما إيران والولايات المتحدة
 
الخميس، 11-06-2026 02:16 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن فرص تحقيق اختراق سياسي في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تراجعت بشكل ملحوظ، بعد مغادرة الوفد القطري لطهران دون إحراز تقدم في المحادثات.

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وبحسب التقرير، وصل الوفد القطري إلى طهران في إطار جهود الوساطة الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران وإحياء مسار التفاوض المتعثر، إلا أن المباحثات انتهت من دون التوصل إلى تفاهمات جديدة أو تحقيق اختراق في الملفات العالقة. 

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية تصعيداً عسكرياً متبادلاً، تزامناً مع استمرار الجهود الدبلوماسية التي تقودها قطر وعدد من الوسطاء الإقليميين لمنع انهيار المفاوضات بشكل كامل. وكانت الدوحة قد كثفت خلال الأيام الأخيرة اتصالاتها مع الطرفين في محاولة لإعادة الزخم إلى المسار التفاوضي. 

 
 


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