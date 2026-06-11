نيويورك تايمز: تراجع فرص التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني بعد مغادرة وفد قطر لطهران

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن فرص تحقيق اختراق سياسي في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تراجعت بشكل ملحوظ، بعد مغادرة الوفد القطري لطهران دون إحراز تقدم في المحادثات.

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