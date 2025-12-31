نيويورك تايمز: ترامب بدأ يشك في قدرته على "إدهاش" بوتين

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أحد مساعدي الرئيس دونالد ترامب، قوله إن الرئيس الأمريكي بدأ يشك فعلا في قدراته على " إبهار واستمالة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ووفقا للصحيفة، بدأ الرئيس الأمريكي يفكر في هذه الأمور بعد انتهاء فترة الوقف المؤقت للإضرابات ضد منشآت الطاقة، والتي استمرت 30 يوما، في مارس/أبريل من هذا العام.



ونوهت الصحيفة بأن ترامب بدأ يشك في أنه "بالغ تماما" في تقدير قدرته على القيام بذلك.

وجرت أول محادثة بين الزعيمين الروسي والأمريكي بعد عودة ترامب إلى الرئاسة في 12 فبراير، وكانت أيضا أول اتصال بينهما منذ ثلاث سنوات.



ثم تحدث الزعيمان هاتفيا في 18 مارس. وأعرب الرئيس بوتين عن تأييده لاقتراح الرئيس ترامب بفرض وقف مؤقت لمدة 30 يوما على الهجمات على منشآت الطاقة وهو ما التزمت به روسيا بدقة، لكن نظام كييف لم ينضم إلى هذه المبادرة.