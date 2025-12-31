نيويورك تايمز: ترامب بدأ يشك في قدرته على "إدهاش" بوتين

ووفقا للصحيفة، بدأ الرئيس الأمريكي يفكر في هذه الأمور بعد انتهاء فترة الوقف المؤقت للإضرابات ضد منشآت الطاقة، والتي استمرت 30 يوما، في مارس/أبريل من هذا العام.
ونوهت الصحيفة بأن ترامب بدأ يشك في أنه "بالغ تماما" في تقدير قدرته على القيام بذلك.
وجرت أول محادثة بين الزعيمين الروسي والأمريكي بعد عودة ترامب إلى الرئاسة في 12 فبراير، وكانت أيضا أول اتصال بينهما منذ ثلاث سنوات.
ثم تحدث الزعيمان هاتفيا في 18 مارس. وأعرب الرئيس بوتين عن تأييده لاقتراح الرئيس ترامب بفرض وقف مؤقت لمدة 30 يوما على الهجمات على منشآت الطاقة وهو ما التزمت به روسيا بدقة، لكن نظام كييف لم ينضم إلى هذه المبادرة.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يستخدم حق النقض للمرة الأولى في ولايته الثانية
-
البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي بشأن "الأونروا"
-
ويتكوف: محادثات مع كييف ودول أوروبية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
-
الخارجية الفرنسية: نتابع بقلق الوضع في اليمن
-
زيلينسكي يقيل رئيس سوق الأوراق المالية ولجنة الأوراق المالية الأوكرانية
-
ترامب يصف كيث كيلوغ بأنه "أحمق" لإشادته بزيلينسكي
-
صحيفة: بلجيكا وفرنسا تعارضان حظر استيراد اليورانيوم من روسيا
-
إصابة أكثر من 100 شخص في حادث تصادم قطارين في الهند