نيويورك تايمز: ترامب سيواجه واقعا مختلفا في الشرق الأوسط

وأوضحت الصحيفة أن منطقة الشرق الأوسط تغيرت بشكل كبير منذ هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل، التي عطلت توازن القوى وأولويات اللاعبين الرئيسيين.
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