نيويورك تايمز: ترامب سيواجه واقعا مختلفا في الشرق الأوسط

05:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/710286 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة نيويورك تايمز إن محاولة التنبؤ بقرارات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يكاد يكون مستحيلا، ولكن فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، وخاصة في الشرق الأوسط، هناك بعض الأمور ستجعل ولايته الثانية مختلفة بلا شك عن ولايته الأولى. اضافة اعلان





وأوضحت الصحيفة أن منطقة الشرق الأوسط تغيرت بشكل كبير منذ هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل، التي عطلت توازن القوى وأولويات اللاعبين الرئيسيين.