الأربعاء 2025-12-24 09:02 م

"نيويورك تايمز": ترامب يضع أعلاما في المكتب البيضاوي أكثر من أسلافه

ب
أرشيفية
الأربعاء، 24-12-2025 08:13 م

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع 10 أعلام في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، أي أضعاف ما وضعه معظم الرؤساء الأمريكيين السابقين.

وذكرت الصحيفة أن "10 أعلام اصطفت خلف مكتب الرئيس، أي 5 أضعاف ما كان يرفرف في عهود معظم الرؤساء السابقين".

اضافة اعلان


ووفقا للصحيفة، تشمل الأعلام في مكتب ترامب أعلام الجيش ومشاة البحرية والبحرية وقوات الفضاء بينما لم يكن لدى معظم الزعماء الأمريكيين الآخرين سوى علم الولايات المتحدة والعلم الرئاسي.


وأعلن ترامب في 13 ديسمبر أن المكتب البيضاوي هو أهم مكتب في العالم، وبعد توليه منصبه، بدأ ترامب عملية تجديد شاملة للبيت الأبيض، مضيفا إليه لمسات ذهبية.


RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي بجامعة عجلون

أخبار محلية مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي بجامعة عجلون

ب

طب وصحة عادة بسيطة لتقليل التوتر النفسي وخفض ضغط الدم

وزيرا الشباب والبيئة يبحثان خطة استراتيجية النظافة الوطنية

أخبار محلية وزيرا الشباب والبيئة يبحثان خطة استراتيجية النظافة الوطنية

مندوبًا عن الملك وولي العهد: العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد: العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط

ل

طب وصحة اختراق طبي.. تحديد مؤشر مبكر لالتهاب الأمعاء

ل

طب وصحة آلية جديدة تفسر شراسة سرطان الخلايا الصغيرة في الرئة

الاحتلال: انفجار رفح ناجم عن عبوة ناسفة زرعتها "حماس"

فلسطين الاحتلال: انفجار رفح ناجم عن عبوة ناسفة زرعتها "حماس"

ب

عربي ودولي "نيويورك تايمز": ترامب يضع أعلاما في المكتب البيضاوي أكثر من أسلافه



 






الأكثر مشاهدة