"نيويورك تايمز": ترامب يضع أعلاما في المكتب البيضاوي أكثر من أسلافه

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع 10 أعلام في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، أي أضعاف ما وضعه معظم الرؤساء الأمريكيين السابقين.



وذكرت الصحيفة أن "10 أعلام اصطفت خلف مكتب الرئيس، أي 5 أضعاف ما كان يرفرف في عهود معظم الرؤساء السابقين".

ووفقا للصحيفة، تشمل الأعلام في مكتب ترامب أعلام الجيش ومشاة البحرية والبحرية وقوات الفضاء بينما لم يكن لدى معظم الزعماء الأمريكيين الآخرين سوى علم الولايات المتحدة والعلم الرئاسي.



وأعلن ترامب في 13 ديسمبر أن المكتب البيضاوي هو أهم مكتب في العالم، وبعد توليه منصبه، بدأ ترامب عملية تجديد شاملة للبيت الأبيض، مضيفا إليه لمسات ذهبية.