الإثنين 2026-02-23 09:40 ص

نيويورك تايمز: ترامب يميل لشن ضربة خلال أيام لإظهار ضرورة تخلي إيران عن صنع سلاح نووي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الإثنين، 23-02-2026 08:51 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة نيويورك تايمز، فجر الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبلغ مستشاريه بأنه يدرس تنفيذ ضربة أميركية محددة ضد إيران خلال الأيام المقبلة، في حال فشلت المساعي الدبلوماسية الجارية، مع إبقاء خيار شن هجوم أوسع خلال الأشهر المقبلة قائما إذا لم تستجب طهران لمطالبه بالتخلي الكامل عن برنامجها النووي.اضافة اعلان


وبحسب الصحيفة، فإن كبار المفاوضين من الولايات المتحدة وإيران من المقرر أن يعقدوا لقاء في جنيف الخميس، في ما وصفته بأنه مفاوضات اللحظة الأخيرة لتجنب اندلاع صراع عسكري، في وقت تحشد فيه واشنطن مجموعتي حاملات طائرات وعددا من المقاتلات والقاذفات وطائرات التزود بالوقود ضمن مدى استهداف إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على مداولات داخل الإدارة الأميركية أن ترامب يميل إلى تنفيذ ضربة أولية تهدف إلى توجيه رسالة حاسمة للقيادة الإيرانية بضرورة الموافقة على التخلي عن القدرة على تصنيع سلاح نووي.

وتشمل الأهداف المحتملة مقار الحرس الثوري الإيراني، ومنشآت نووية، وبرنامج الصواريخ الباليستية.

وأشارت إلى أن ترامب أبلغ مستشاريه بأنه في حال عدم امتثال طهران، فإنه سيبقي خيار تنفيذ هجوم عسكري أكبر في وقت لاحق من هذا العام مطروحا، بهدف المساعدة في الإطاحة بالمرشد الأعلى الإيراني.

غير أن الصحيفة لفتت إلى وجود شكوك داخل الإدارة بشأن إمكانية تحقيق هذا الهدف عبر الضربات الجوية وحدها.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأحد، إن أحدث جولات المفاوضات مع الولايات المتحدة "أسفرت عن مؤشرات مشجعة".
 
 


