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نيويورك تايمز: جماعات تدعمها إيران تستعد لمهاجمة قواعد أميركية بالعراق وسوريا

اسرائيل وايران والولايات المتحدة
اسرائيل وايران والولايات المتحدة
 
الإثنين، 23-06-2025 01:03 ص

الوكيل الإخباري-   افادت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين ان جماعات تدعمها إيران تستعد لمهاجمة قواعد أميركية بالعراق وربما سوريا.

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وبينت ان جماعات تدعمها إيران امتنعت حتى الآن عن أي هجوم ومسؤولون عراقيون يعملون لثنيها.

 
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