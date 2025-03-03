نيويورك تايمز: روبيو استغل سلطات الطوارئ لإرسال أسلحة لإسرائيل

الوكيل الإخباري- ذكرت نيويورك تايمز أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استغل سلطات الطوارئ للمرة الثانية في شهر لتجاوز الكونغرس وإرسال أسلحة لإسرائيل.

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وأضافت الصحيفة أن الخارجية الأميركية بقيادة روبيو قدمت للكونغرس طلب ترخيص من إسرائيل لشراء 5 آلاف بندقية، وأشارت إلى أن حالة العديد من الذخائر التي سيتم إرسالها إلى إسرائيل كانت تخضع للمراجعة في الكونغرس.



وقال روبيو -أمس السبت- إنه وقع إعلانا لتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل تبلغ قيمتها نحو 4 مليار دولار.