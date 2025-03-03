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نيويورك تايمز: روبيو استغل سلطات الطوارئ لإرسال أسلحة لإسرائيل

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ماركو روبيو
الإثنين، 03-03-2025 10:52 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت نيويورك تايمز أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استغل سلطات الطوارئ للمرة الثانية في شهر لتجاوز الكونغرس وإرسال أسلحة لإسرائيل.

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وأضافت الصحيفة أن الخارجية الأميركية بقيادة روبيو قدمت للكونغرس طلب ترخيص من إسرائيل لشراء 5 آلاف بندقية، وأشارت إلى أن حالة العديد من الذخائر التي سيتم إرسالها إلى إسرائيل كانت تخضع للمراجعة في الكونغرس.


وقال روبيو -أمس السبت- إنه وقع إعلانا لتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل تبلغ قيمتها نحو 4 مليار دولار.


وذكر وزير الخارجية في بيان أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تولت السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 12 مليار دولار.

 
gnews

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