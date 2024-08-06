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نيويورك تايمز: روسيا بدأت تسليم إيران أجهزة رادار متقدمة

رادار عسكري
رادار عسكري




 

الثلاثاء، 06-08-2024 01:51 ص

الوكيل الإخباري-   نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم بأن روسيا بدأت تسليم إيران أجهزة رادار متقدمة.


وأضافوا أن طهران طلبت من موسكو أنظمة دفاع جوي متطورة استعدادا لحرب محتملة مع إسرائيل.

gnews

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