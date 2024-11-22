نيويورك تايمز: قرارات الجنائية الدولية تزيد عزلة إسرائيل

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الوكيل الإخباري- قالت صحيفة نيويورك تايمز إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يرجح أن تقيد سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت حول العالم، وتزيد من عزلة إسرائيل. اضافة اعلان





بدورها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية إن بلادها تحترم استقلال المحكمة الدولية، ودورها المهم في دعم القانون الدولي.