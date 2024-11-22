نيويورك تايمز: قرارات الجنائية الدولية تزيد عزلة إسرائيل

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية إن بلادها تحترم استقلال المحكمة الدولية، ودورها المهم في دعم القانون الدولي.
-
أخبار متعلقة
-
الاعلام العبري: إسرائيل ولبنان قريبان من اتفاق في غضون أيام
-
حزب الله يعلن قصف قوات إسرائيلية
-
الادعاء الإسرائيلي يدرس خطوات قانونية للرد على مذكرات اعتقال نتنياهو
-
روسيا تختبر صاروخا بالستيا جديدا في أوكرانيا
-
البنتاغون: نرفض مذكرتي الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
-
إلغاء زيارة وزير الخارجية الهولندي لإسرائيل
-
البيت الأبيض: نرفض قرار الجنائية الدولية اعتقال مسؤولين إسرائيليين
-
نتنياهو: إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية