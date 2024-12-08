نيويورك تايمز: ليست لدى واشنطن نية للتدخل في سوريا

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين ان الاستخبارات الأميركية تعتقد أن قدرة بوتين على إبقاء الأسد في السلطة قلت لانشغاله بحرب أوكرانيا.

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وأضافت "ليست لواشنطن نية للتدخل للتأثير على نتائج الحرب سواء لدعم المعارضة أو الأسد".