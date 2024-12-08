 
الأحد 2024-12-08 03:17 ص
 

نيويورك تايمز: ليست لدى واشنطن نية للتدخل في سوريا

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 08-12-2024 03:04 ص

الوكيل الإخباري-  أفادت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين ان الاستخبارات الأميركية تعتقد أن قدرة بوتين على إبقاء الأسد في السلطة قلت لانشغاله بحرب أوكرانيا.

اضافة اعلان


وأضافت "ليست لواشنطن نية للتدخل للتأثير على نتائج الحرب سواء لدعم المعارضة أو الأسد".


وبينت "قلق من استخدام الأسد أسلحة كيميائية كمحاولة أخيرة لمنع المعارضة من أخذ دمشق".

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي نيويورك تايمز: ليست لدى واشنطن نية للتدخل في سوريا

ارشيفية

عربي ودولي المعارضة تسيطر على مدينة القصير بريف حمص

ارشيفية

عربي ودولي المسلحون السوريون : حررنا 4 مدن خلال 24 ساعة

بشار الاسد

عربي ودولي مصادر سورية وعربية: الأسد طلب المساعدة من عدة دول ولكن دون نتيجة

ارشيفية

عربي ودولي المعارضة السورية: تحرير كامل مدينة حمص

بشار الأسد

عربي ودولي رويترز عن مسؤولين: نظام الأسد قد ينهار خلال أسبوع

ارشيفية

عربي ودولي المعارضة السورية: لن نستخدم الأسلحة الكيميائية

عربة ترخيص متنقلة ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك"

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق من الأحد إلى الثلاثاء



 




الأكثر مشاهدة