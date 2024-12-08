نيويورك تايمز: ليست لدى واشنطن نية للتدخل في سوريا

وأضافت "ليست لواشنطن نية للتدخل للتأثير على نتائج الحرب سواء لدعم المعارضة أو الأسد".
وبينت "قلق من استخدام الأسد أسلحة كيميائية كمحاولة أخيرة لمنع المعارضة من أخذ دمشق".
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