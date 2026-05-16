نيويورك تايمز: مساعدو ترامب يعدون خططا للعودة للضربات العسكرية على إيران إذا قرر كسر الجمود

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة، إن مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعدوا خططا للعودة إلى تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران، إذا قرر الرئيس الأميركي كسر الجمود القائم في التعامل مع طهران.





ونقلت الصحيفة عن مساعدين لترامب أن الرئيس الأميركي لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الخطوات المقبلة المتعلقة بإيران، في وقت تواصل فيه الإدارة الأميركية دراسة خيارات متعددة للتصعيد.



وبحسب مسؤولين أميركيين تحدثوا للصحيفة، فإن الخيارات المطروحة تشمل تنفيذ حملات قصف أشد تستهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران.





