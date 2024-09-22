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هآرتس: إصابة 5 أشخاص في شمال إسرائيل بشظايا صواريخ

جانب من الحوادث
جانب من الحوادث إثر إطلاق الصواريخ
الأحد، 22-09-2024 09:34 ص

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن 5 إسرائيليين أصيبوا بشظايا صواريخ في بلدة كريات بيالك ومناطق بالجليل شمالي إسرائيل.

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وقالت الصحيفة إن شخصا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث مروري أثناء إطلاق صفارات الإنذار في سهل زرعين بالجليل الأدنى.

 
gnews

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