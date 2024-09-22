هآرتس: إصابة 5 أشخاص في شمال إسرائيل بشظايا صواريخ

وقالت الصحيفة إن شخصا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث مروري أثناء إطلاق صفارات الإنذار في سهل زرعين بالجليل الأدنى.
-
أخبار متعلقة
-
17 قتيلاً و 30 محاصراً في انفجار بمنجم فحم في إيران
-
حزب الله يستهدف مجمعات صناعات عسكرية إسرائيلية ردا على تفجيرات أجهزة اتصالات
-
جيش الاحتلال: ضرباتنا ضد حزب الله ستستمر وتزداد حدة
-
إذاعة جيش الاحتلال: بث قناة الجزيرة يضر بأمن إسرائيل
-
إعلام إسرائيلي: مئات الصواريخ أطلقت من لبنان خلال الساعة الأخيرة
-
المقاومة الإسلامية بالعراق: قصفنا هدفا حيويا بإسرائيل
-
إطلاق 75 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل
-
جرحى في غارات إسرائيلية على مناطق لبنانية