السبت 2026-06-27 11:38 ص

هآرتس: اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ينص على انسحاب إسرائيل من مناطق إحتلتها بلبنان

دبابات إسرائيلية تسير وسط مبان مدمرة في جنوب لبنان
دبابات إسرائيلية تسير وسط مبان مدمرة في جنوب لبنان
 
السبت، 27-06-2026 09:49 ص
الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل ينص على أن إسرائيل ستنسحب من مناطق إحتلتها في لبنان وفقا لتطور قدرات الجيش اللبناني على مواجهة حزب الله.اضافة اعلان


وأضافت أنه من أجل تحقيق الاتفاق، سيتم تنفيذ منحى إقامة مناطق تجريبية، حيث سيتم فيها إختبار عملي لنقل المسؤوليات الأمنية من الجيش الإسرائيلي الى الجيش اللبناني.

وبالتوازي يتم ترميم البنى التحتية المدنية، وإقامة جهاز تنسيق أمني مشترك لإسرائيل ولبنان والولايات المتحدة.
 
 


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