هآرتس: اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ينص على انسحاب إسرائيل من مناطق إحتلتها بلبنان

وأضافت أنه من أجل تحقيق الاتفاق، سيتم تنفيذ منحى إقامة مناطق تجريبية، حيث سيتم فيها إختبار عملي لنقل المسؤوليات الأمنية من الجيش الإسرائيلي الى الجيش اللبناني.
وبالتوازي يتم ترميم البنى التحتية المدنية، وإقامة جهاز تنسيق أمني مشترك لإسرائيل ولبنان والولايات المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
إيران: الضربات الأميركية "انتهاك صارخ" لمذكرة التفاهم
-
مسؤول أمريكي: الغارات على إيران شُنّت بـ6 طائرات أمريكية استهدفت 4 مواقع
-
الخارجية الأمريكية تنشر نص "اتفاق الإطار" بين لبنان وإسرائيل
-
وكالة مهر الإيرانية: لم تلحق أي أضرار بميناء سيريك جراء العدوان الأمريكي
-
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب باكستان
-
الحرس الثوري الإيراني: استهداف مواقع أميركية في المنطقة ردا على الهجوم
-
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
-
غارات أمريكية على إيران بعد وقف إطلاق النار