هآرتس: شركات إسرائيلية تتربح من هدم المباني بجنوب لبنان

الأربعاء، 29-04-2026 08:54 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة هآرتس عن جندي إسرائيلي يشارك في الحرب الإسرائيلية على لبنان قوله إن قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان طُلب منها توفير الحماية لعمليات الهدم التي تنفذها الجرافات والحفارات التابعة لمقاولين مدنيين إسرائيليين يعملون في مناطق مفتوحة بجنوب لبنان.اضافة اعلان


كما نقلت هآرتس عن الجندي الإسرائيلي قوله إن شركات المقاولات التابعة لمدنيين إسرائيليين تجني الأموال استنادا إلى عدد المنازل التي تهدمها في القرى والبلدات بجنوب لبنان.

وقالت الصحيفة نقلا عن شهادات ميدانية إن جزءا محوريا من النشاط الإسرائيلي في جنوب لبنان لا يركز على القتال المباشر وإنما على الهدم الممنهج للمباني في القرى اللبنانية.

كما نقلت هآرتس عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي لا يملك حلا لمسيّرات حزب الله، وإن الانشغال بهدم المنازل بجنوب لبنان يزيد الخطر على جنوده.

وقال قائد في الجيش الإسرائيلي للصحيفة الإسرائيلية إن "المهمة الوحيدة للجيش هي مواصلة التدمير إذ لا توجد مهام أخرى غير ذلك". كما نقلت هآرتس عن قائد آخر قوله: "نحن لا نتحدث عن تدمير بنية تحتية إرهابية بل نحن ندمر كل شيء."
 
 


gnews

