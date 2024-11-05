 
الثلاثاء 2024-11-05 09:12 م
 

هاريس: الانتخابات الحالية تشكل نقطة تحول

كامالا هاريس
كامالا هاريس
الثلاثاء، 05-11-2024 07:34 م

الوكيل الإخباري-   قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس ان حملتها اكتسبت زخما كبيرا وتركز الآن على المستقبل داعية الجميع للتصويت قبل إغلاق مراكز الاقتراع.

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واضافت "سأسعى لخفض الأسعار والضرائب على الطبقة الوسطى" مبينة ان الانتخابات الحالية ستشكل نقطة تحول في الولايات المتحدة.


وأشارت الى ان لدى ترامب وجهة نظر مختلفة تماما عن اجندتها  وان هناك رؤيتان مختلفتان للمستقبل وانها تركز على المضي قدما والاستثمار في طموحات الشعب الأميركي.

 
gnews

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