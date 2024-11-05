هاريس: الانتخابات الحالية تشكل نقطة تحول

واضافت "سأسعى لخفض الأسعار والضرائب على الطبقة الوسطى" مبينة ان الانتخابات الحالية ستشكل نقطة تحول في الولايات المتحدة.
وأشارت الى ان لدى ترامب وجهة نظر مختلفة تماما عن اجندتها وان هناك رؤيتان مختلفتان للمستقبل وانها تركز على المضي قدما والاستثمار في طموحات الشعب الأميركي.
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