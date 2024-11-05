هاريس: الانتخابات الحالية تشكل نقطة تحول

الوكيل الإخباري- قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس ان حملتها اكتسبت زخما كبيرا وتركز الآن على المستقبل داعية الجميع للتصويت قبل إغلاق مراكز الاقتراع.

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واضافت "سأسعى لخفض الأسعار والضرائب على الطبقة الوسطى" مبينة ان الانتخابات الحالية ستشكل نقطة تحول في الولايات المتحدة.