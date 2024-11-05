هاريس تدعو الأميركيين إلى التصويت بالانتخابات الرئاسية

وقالت إن الوقت حان لطي صفحة الصراع والخوف والانقسام ولجيل جديد من القيادة في الولايات المتحدة، وفق تعبيرها.
وشددت على أنه لدى الغالبية العظمى من الأميركيين كثير من القواسم المشتركة مقارنة بما يفرقهم.
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