هاريس تدعو الأميركيين إلى التصويت بالانتخابات الرئاسية

07:49 م

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الوكيل الإخباري- دعت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس الأميركيين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية والتوجه إلى مراكز الاقتراع. اضافة اعلان





وقالت إن الوقت حان لطي صفحة الصراع والخوف والانقسام ولجيل جديد من القيادة في الولايات المتحدة، وفق تعبيرها.



وشددت على أنه لدى الغالبية العظمى من الأميركيين كثير من القواسم المشتركة مقارنة بما يفرقهم.