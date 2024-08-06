هاريس تفوز رسميا بترشيح حزبها لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية

ومن المتوقع أن تعلن هاريس اليوم الثلاثاء قبولها رسميًا بترشيح الحزب واختيار نائب لها في السباق نحو البيت الأبيض.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي قد أعلن الأسبوع الماضي أن هاريس قد حصلت على العدد اللازم من أصوات المندوبين للترشح عن الحزب.
وباتت كامالا هاريس المرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة بعد إعلان الرئيس جو بايدن قبل أسبوعين تقريبًا انسحابه من السباق إثر ضغوط تعرض لها من داخل حزبه عقب تعثره في مناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وفي الأيام الماضية أظهرت بعض استطلاعات الرأي تقدمًا طفيفًا لهاريس على ترامب، ولكن معظم الاستطلاعات تشير إلى أنهما متعادلان على المستوى الوطني وكذلك على مستوى الولايات التي توصف بالمتأرجحة.
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