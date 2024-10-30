هاريس تهاجم ترامب في حشدها النهائي قبل الانتخابات الرئاسية

جاء ذلك في خطاب حماسي ألقته هاريس أمام مؤيديها، الثلاثاء، في الموقع الذي تجمع فيه أنصار ترامب قبل اقتحامهم مبنى الكونغرس (الكابيتول) في شهر يناير 2021، محذرة من أن تراامب يسعى نحو "سلطة مطلقة".
واختارت هاريس الحديث في حديقة "ذي إليبس"، التي تربط البيت الأبيض بالناشونال مول، في محاولة لتذكير الناخبين بأحداث اقتحام الكابيتول التي جاءت احتجاجا على خسارة ترامب انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن.
وتميز نبرة هاريس خلال مرافعاتها الختامية قبيل الانتخابات المقررة في الـ5 من نوفمبر المقبل بالحماس، حيث طالبت الأميركيين بما وصفته قلب الصفحة، مؤكدة أن ترامب ليس ذلك المرشح الذي يفكر لجعل حياتهم أفضل.
واعتبرت هاريس في خطابها أن فوز ترامب يعني عودة الولايات التحدة إلى الفوضى والانقسام، مذكرة عشرات الآلاف الذين كانوا يستمعون لها بأن ترامب وقف في المكان نفسه منذ نحو 4 سنوات و"أرسل حشدا مسلحا" إلى الكابيتول.
وبالتزامن مع انتقاد ترامب، بدا أن هاريس تتطرق إلى إحدى نقاط ضعفها الرئيسية ورؤية بعض الناخبين لها بأنها استمرار لبايدن، حيث تعهدت قائلة "ستكون رئاستي مختلفة، لأن التحديات التي نواجهها مختلفة".
روسيا اليوم
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