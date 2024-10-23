هاريس تواجه مخاطر جسيمة في نيفادا وسط إقبال كبير من الجمهوريين

وقال جون رالستون، الذي غطى الولاية لمدة ثلاثة عقود ويدير صحيفة "نيفادا إندبندنت، في منشور، يوم الاثنين الماضي إنه خلال ثلاثة أيام من التصويت المبكر وفرز الأصوات البريدية، قدم عددا أكبر من الجمهوريين بطاقات اقتراع أكثر من الديمقراطيين لأول مرة في عام الانتخابات الرئاسية منذ عام 2008 على الأقل.
وأشار رالستون في منشور محدث، صباح أمس الثلاثاء، إلى أن الجمهوريين يتقدمون في الأصوات المحسوبة بنحو 6000 صوت، أي ما يقرب من 2 في المئة.
وأوضح، أن "جدار الحماية" الذي يساهم عمومًا في ميزة ديمقراطية من مقاطعة كلارك قد "انهار"، حيث يتقدم الديمقراطيون على الجمهوريين هناك بنحو 4500 صوت فقط، وهي المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولاية، وموطن لاس فيغاس.
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