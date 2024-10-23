هاريس تواجه مخاطر جسيمة في نيفادا وسط إقبال كبير من الجمهوريين

الوكيل الإخباري- تمثل مؤشرات إجمالي التصويت المبكر في ولاية نيفادا الأمريكية المتأرجحة "خطرا جسيما" على نائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمري كية، كامالا هاريس، والديمقراطيين في الولاية، وفقًا لإعلامي قديم في الولاية.

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