هاريس: حان الوقت لإنهاء الحرب

وقالت هاريس، إنه حرب غزة قادت إلى مزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وبات ينبغي إطلاق سراح الرهائن ووقف المعاناة .
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