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هاريس: حان الوقت لإنهاء الحرب

نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس
كامالا هاريس
الخميس، 17-10-2024 11:20 م
الوكيل الإخباري-   قالت نائب الرئيس الأمريكية والمرشحة للرئاسة كامالا هاريس، إنّ مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار، يتيح اليوم التالي دون وجود حماس في السلطة.اضافة اعلان


وقالت هاريس، إنه حرب غزة قادت إلى مزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وبات ينبغي إطلاق سراح الرهائن ووقف المعاناة .
 
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