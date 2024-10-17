هاريس: حان الوقت لإنهاء الحرب

11:20 م

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الوكيل الإخباري- قالت نائب الرئيس الأمريكية والمرشحة للرئاسة كامالا هاريس، إنّ مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار، يتيح اليوم التالي دون وجود حماس في السلطة. اضافة اعلان





وقالت هاريس، إنه حرب غزة قادت إلى مزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وبات ينبغي إطلاق سراح الرهائن ووقف المعاناة .