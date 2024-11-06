هاريس ستتحدث مع ترامب قبل خطاب الهزيمة

وأضافت "لم تتح للحزب فرصة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت هاريس أقوى مرشح يمكن تقديمه".
وبينت ان المرشحة الديمقراطية تنوي التحدث مع ترامب قبل خطاب إقرارها بالهزيمة هذه الليلة.
وأشارت الى المرشحة الديمقراطية ستحث في خطابها على العمل لإيجاد أرضيات مشتركة.
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