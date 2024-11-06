 
الأربعاء 2024-11-06 08:20 م
 

هاريس ستتحدث مع ترامب قبل خطاب الهزيمة

ترامب وهاريس
ترامب وهاريس
الأربعاء، 06-11-2024 07:59 م

الوكيل الإخباري-   نقلت شبكت "سي إن إن" عن مساعدين لهاريس ان بايدن سيتلقى الكثير من اللوم على خسارة هاريس وعليه أن يتحمل ذلك.

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وأضافت "لم تتح للحزب فرصة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت هاريس أقوى مرشح يمكن تقديمه".


وبينت ان المرشحة الديمقراطية تنوي التحدث مع ترامب قبل خطاب إقرارها بالهزيمة هذه الليلة.


وأشارت الى المرشحة الديمقراطية ستحث في خطابها على العمل لإيجاد أرضيات مشتركة.

 
gnews

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