هاريس ستتحدث مع ترامب قبل خطاب الهزيمة

الوكيل الإخباري- نقلت شبكت "سي إن إن" عن مساعدين لهاريس ان بايدن سيتلقى الكثير من اللوم على خسارة هاريس وعليه أن يتحمل ذلك.

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وأضافت "لم تتح للحزب فرصة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت هاريس أقوى مرشح يمكن تقديمه".



وبينت ان المرشحة الديمقراطية تنوي التحدث مع ترامب قبل خطاب إقرارها بالهزيمة هذه الليلة.