هاريس وترامب وافقا على إجراء مناظرة في 10 أيلول

وذكرت القناة أمس الخميس عبر منصة "إكس" أن نائب الرئيس هاريس والرئيس السابق ترامب أكدا مشاركتهما في مناظرة عبر "أي بي سي".
واقترح ترامب خلال مؤتمر صحافي الخميس الماضي في فلوريدا إجراء ثلاث مناظرات مع هاريس في أيلول القادم.
-
أخبار متعلقة
-
شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
تركيا : 9 قتلى و26 جريحا في حادث اصطدام حافلة
-
إصابة 10 جنود اسرائيليين بانقلاب شاحنة عسكرية
-
سوريا: اصابة 4 عسكريين بعدوان اسرائيلي استهدف المنطقة الوسطى
-
شركات طيران تعلق رحلاتها مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
-
سي إن إن: مخاوف غربية من تحرك حزب الله
-
الرئيس المصري يؤكد ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة
-
أكسيوس: قائد القيادة الوسطى الأميركية زار إسرائيل اليوم الخميس