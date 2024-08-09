هاريس وترامب وافقا على إجراء مناظرة في 10 أيلول

09:24 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت شبكة "أي بي سي" الأميركية أن الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب وافقا على المشاركة في مناظرة تلفزيونية في 10 أيلول، وذلك قبل خوضهما الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني، بحسب واشنطن تايمز.



وذكرت القناة أمس الخميس عبر منصة "إكس" أن نائب الرئيس هاريس والرئيس السابق ترامب أكدا مشاركتهما في مناظرة عبر "أي بي سي".



واقترح ترامب خلال مؤتمر صحافي الخميس الماضي في فلوريدا إجراء ثلاث مناظرات مع هاريس في أيلول القادم.