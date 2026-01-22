الخميس 2026-01-22 02:05 م

هاكابي: أجلنا ضربة إيران ولم نلغها

الخميس، 22-01-2026 12:46 م
الوكيل الإخباري-   قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إن الضربة العسكرية الأمريكية المزمعة على إيران قد أجلت وسط "قمع النظام للاحتجاجات المناهضة للحكومة"، ولم تُلغَ، وفق تعبيره.اضافة اعلان


وحذر هاكابي، في مقابلة مع قناة "كان ريشيت بيت"، إيران من ضرورة "أخذ الرئيس دونالد ترامب على محمل الجد"، موضحًا أن التأجيل يهدف إلى تمكين واشنطن من تقييم الوضع الداخلي الإيراني بشكل أفضل.

وشدد السفير الأمريكي لدى إسرائيل على أن تهديدات إدارة ترامب لطهران لا تزال ذات مصداقية، وقد تُنفَّذ في المستقبل القريب، مشيرًا إلى العمليات العسكرية الأمريكية السابقة، بما في ذلك الضربة على فوردو، كدليل على استعداد الرئيس لاستخدام القوة.

وفي معرض حديثه عن تشكيل مجلس السلام المقترح ومعارضة إسرائيل لمشاركة تركيا وقطر، قال هاكابي إنه يتفهم مخاوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي الوقت نفسه، أكد أن دعم الرئيس ترامب لإسرائيل ثابت لا يتزعزع، مضيفًا أن مسألة مشاركة هاتين الدولتين ستحل عبر الحوار.

وردًا على سؤال حول إمكانية إعادة إعمار المستوطنات الإسرائيلية في غزة، قال هاكابي إنه لا يعتقد أن البناء الإسرائيلي في شمال قطاع غزة جزء من خطة السلام الأمريكية، مشددًا على أن بلاده لن تطالب باتخاذ خطوات قد تعرض أمن إسرائيل للخطر قبل إنشاء مجلس السلام رسميًا وبدء عمله.

روسيا اليوم 
 
 


