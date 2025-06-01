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هاكابي يدعو ماكرون لمنح الفلسطينيين جزءاً من أرضه

سفير أميركا لدى إسرائيل مايك هاكابي
سفير أميركا لدى إسرائيل مايك هاكابي
 
الأحد، 01-06-2025 02:43 م
الوكيل الإخباري- عبّر السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، عن رفضه دعوة فرنسا لإقامة دولة فلسطينية، مطالباً باريس بتخصيص قطعة من أرضها لإقامة هذه الدولة عليها إن أرادت ذلك.اضافة اعلان


ووصف هاكابي حديث فرنسا عن الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية بأنه أمر "مقزز"، وقال لقناة "فوكس نيوز":"من غير اللائق تماماً، في خضم الحرب التي تتعامل معها إسرائيل، أن يخرجوا ويطرحوا شيئاً أعتقد أن الإسرائيليين يعارضونه بشكل متزايد".

وأضاف السفير الأميركي:"السابع من أكتوبر غيّر الكثير من الأمور. إذا كانت فرنسا مصمّمة حقاً على رؤية دولة فلسطينية، لدي اقتراح لهم: ليقتطعوا قطعة من الريفييرا الفرنسية ويُقيموا دولة فلسطينية هناك. هم مرحّب بهم لفعل ذلك، لكنهم غير مرحّب بهم لفرض هذا النوع من الضغط على أمة ذات سيادة، وأجد أنه أمر مقزز أنهم يظنون أن لهم الحق في فعل ذلك"، بحسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح هاكابي أن الولايات المتحدة لن تُشارك في مؤتمر ترعاه فرنسا والسعودية في نيويورك، بهدف الترويج للدولة الفلسطينية في وقت لاحق من هذا الشهر.

سكاي نيوز
 
gnews

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