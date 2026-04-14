هاكان فيدان: نتنياهو يسعى لإعلان تركيا عدوا جديدا بعد إيران

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
الثلاثاء، 14-04-2026 06:38 ص
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة يتطلب تأسيس ميثاق أمني إقليمي متكامل، يرتكز على تعزيز الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول.اضافة اعلان


واتهم فيدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي لإعلان تركيا عدوا جديدا بعد إيران، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية في سوريا تمثل مشكلة وخطرا بالغا بالنسبة لأنقرة.
 
 


