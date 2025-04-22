هام لكل زوار السعودية .. غرامة 50 ألف و 6 أشهر حبس لمخالفي هذه التعليمات

ويأتي هذا التذكير في ظل ارتفاع أعداد المعتمرين القادمين من مختلف الدول، خاصة في موسم ما بعد رمضان، حيث شددت السلطات السعودية على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، وعدم البقاء في أراضي المملكة بعد انتهاء التأشيرة الممنوحة.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن الأنظمة تطبق بصرامة، وتشمل العقوبات جميع أنواع التأشيرات بما فيها تأشيرات العمرة والزيارة.
عكاظ
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