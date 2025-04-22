الثلاثاء 2025-04-22 01:58 م
 

هام لكل زوار السعودية .. غرامة 50 ألف و 6 أشهر حبس لمخالفي هذه التعليمات

وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 01:41 م
الوكيل الإخباري-  وجّهت وزارة الداخلية السعودية تحذيراً شديد اللهجة للوافدين، من بينهم المعتمرون، بضرورة مغادرة المملكة فور انتهاء صلاحية تأشيراتهم، مؤكدة أن المخالفين يواجهون غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة لفترات محددة.اضافة اعلان


ويأتي هذا التذكير في ظل ارتفاع أعداد المعتمرين القادمين من مختلف الدول، خاصة في موسم ما بعد رمضان، حيث شددت السلطات السعودية على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، وعدم البقاء في أراضي المملكة بعد انتهاء التأشيرة الممنوحة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن الأنظمة تطبق بصرامة، وتشمل العقوبات جميع أنواع التأشيرات بما فيها تأشيرات العمرة والزيارة.

عكاظ
 
gnews

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