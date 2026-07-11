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هانتر بايدن يكسب قضية التشهير في المحكمة ويفوز بتعويض 1.7 مليون دولار

هانتر بايدن يكسب قضية التشهير في المحكمة ويفوز بتعويض 1.7 مليون دولار
هانتر بايدن يكسب قضية التشهير في المحكمة ويفوز بتعويض 1.7 مليون دولار
 
السبت، 11-07-2026 11:40 م
الوكيل الإخباري-  كسب هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، القضية التي رفعها ضد رجل الأعمال باتريك بيرن متهما إياه بالتشهير.اضافة اعلان


وحكمت محكمة في ولاية كاليفورنيا بأن المدعى عليه يجب أن يقدم للمدعي دولارا واحدا كالتعويض الرمزي للخسائر و1.7 مليون دولار كالتعويضات العقابية.

يذكر أن هانتر بايدن رفع دعوى ضد المدير السابق لشركة Overstock.com للتجارة عبر الإنترنت باتريك بيرن بعد أن ادعى الأخير في إحدى المقابلات الصحفية بأن هانتر بايدن حاول استغلال صلة القرابة مع الرئيس جو بايدن من أجل الحصول على رشوة قدرها 800 مليون دولار من مسؤول إيراني.

وحسب مزاعم بيرن، فإن هانتر بايدن طلب هذا المبلغ مقابل إفراج إدارة بايدن الأب عن 8 مليارات من الأصول الإيرانية المجمدة والتخفيف من الضغط على طهران أثناء المفاوضات حول برنامجها النووي.

ورفع بايدن الابن دعوته القضائية في نوفمبر 2023، حيث اتهم بيرن بنشر معلومات كاذبة بشكل متعمد بهدف التشهير به وتلطيخ سمعته.
 
 


gnews

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