الإثنين 2026-04-13 02:38 ص

هاييتي: 30 قتيلا إثر تدافع في موقع سياحي

الأحد، 12-04-2026 08:45 م

الوكيل الإخباري-    لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم في تدافع في شمال هاييتي خلال احتفالات في موقع سياحي يضم قلعة عسكرية قديمة.

اضافة اعلان


وأكد وزير الثقافة والتواصل إيمانويل مينار اليوم الأحد مقتل 30 شخصا في قلعة لافيريير مساء أمس، مضيفا بأن عددا من الجرحى يتلفون حاليا الرعاية الطبية اللازمة، فيما يبحث فريق إنقاذ عن أي مفقودين.

 
 


أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يقر بهزيمة "مؤلمة" في الانتخابات التشريعية

عربي ودولي رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يقر بهزيمة "مؤلمة" في الانتخابات التشريعية

مضيق هرمز

عربي ودولي الولايات المتحدة تعلن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية قصبة المفرق تستحدث تخصصات في مسار التعليم المهني التقني

أمين عام وزارة الأوقاف يتفقد عددًا من مساجد الطفيلة

أخبار محلية "أوقاف الرصيفة" تعقد عددا من الأنشطة التدريبية للأئمة والوعاظ

روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية

عربي ودولي روسيا تعرب عن قلقها جراء انقطاع مفاوضات إقامة دولة فلسطينية مستقلة

السعودية تستعيد ضخ 7 ملايين برميل يومياً عبر خط أنابيب "شرق-غرب"

عربي ودولي السعودية تُعلن جملة من الاجراءات استعدادا للحج

تعيين الجنرال رومان غوفمان رسميا رئيسا للموساد الإسرائيلي

فلسطين تعيين الجنرال رومان غوفمان رسميا رئيسا للموساد الإسرائيلي

فرض حظر إلزامي على نقل الطيور في إيرلندا بعد تفشي إنفلونزا الطيور

عربي ودولي اجتماع طارئ للحكومة الإيرلندية لبحث تدابير احتواء ارتفاع أسعار المحروقات



 






الأكثر مشاهدة