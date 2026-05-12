الثلاثاء 2026-05-12 06:37 ص

هبوط آخر طائرتي إجلاء لركاب السفينة "الموبوءة" بفيروس هانتا في هولندا

تعبيرية
 
الثلاثاء، 12-05-2026 05:33 ص
الوكيل الإخباري-   حطت في هولندا في وقت متأخر من ليل الاثنين، آخر طائرتي إجلاء تقلان ركابا وطواقم من السفينة السياحية "ام في هونديوس" التي رصد فيها تفشي فيروس هانتا.اضافة اعلان


وأجلت الطائرتان 28 شخصا من السفينة، بحسب وزارة الخارجية الهولندية، بينهم ركاب وطاقم طبي وأفراد طاقم السفينة.

وأول طائرة هبطت في مدينة آيندهوفن الهولندية كانت تقل ستة من ركاب "هونديوس"، أربعة من أستراليا وواحد من نيوزيلندا وشخص بريطاني يعيش في أستراليا.

ومن المتوقع أن يبقى الركاب الستة في منشأة للحجر الصحي بالقرب من المطار قبل إعادتهم إلى أستراليا.

ونزل هؤلاء من طائرة الإسعاف الجوي وتوجهوا إلى قاعة المطار وهم يرتدون ملابس طبية بيضاء وأقنعة للوجه ويحملون أكياسا بيضاء تضم متعلقاتهم.

أما الطائرة الثانية فكانت تقل 19 من أفراد الطاقم وطبيبا بريطانيا واثنين من علماء الأوبئة (أحدهما من منظمة الصحة العالمية والآخر من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها).

وتبحر "هونديوس" حاليا من تينيريفي إلى روتردام في هولندا، حيث سترسو للتعقيم.

وأفادت شركة "أوشن وايد اكسبيديشنز"، المشغلة للسفينة، الاثنين، أن 25 من أفراد الطاقم واثنين من الطاقم الطبي ما زالوا على متنها.
 
 


