الجمعة 2026-03-20 02:55 م

هبوط اضطراري لطائرة إف-35 شبح أميركية يشتبه بتعرضها لنيران إيرانية

ارشيفية
 
الجمعة، 20-03-2026 09:48 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير إعلامية الخميس، أن مقاتلة إف-35 شبح أميركية يشتبه بتعرضها لنيران إيرانية، هبطت اضطراريا في قاعدة للولايات المتحدة بالشرق الأوسط.اضافة اعلان


وقال الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية، في بيان "هبطت الطائرة بسلام، وحالة الطيار مستقرة"، دون تأكيد التقارير التي أوردتها وسائل إعلامية مثل "إيه بي سي" و"سي إن إن".

وأضاف هوكينز أن "هذا الحادث قيد التحقيق".

وخسرت الولايات المتحدة طائرات عدة في هذه الحرب، من بينها 3 طائرات إف-15 أسقطتها القوات الكويتية عن طريق الخطأ، وطائرة تزويد بالوقود من طراز كيه سي-135 تحطمت في العراق ولم يعرف أن كانت قد أصيبت بنيران إيرانية.

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما جويا ضد إيران عقب حشد كبير للقوات العسكرية الأميركية في المنطقة شمل طائرات إف-35 الشبح.

وقتل 13 جنديا أميركيا منذ بدء الحرب في 28 شباط، 6 في حادث تحطم طائرة التزويد بالوقود و7 في هجمات إيرانية في بداية الحرب.
 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة