هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الإسباني في تركيا بسبب مشكلة تقنية

الوكيل الإخباري-   أجرت الطائرة التي كانت تقلّ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هبوطا اضطراريا مساء الأحد في مطار أنقرة بسبب مشكلة تقنية، وفق ما أفاد لوكالة فرانس برس مصدر رفض كشف هويته.

وأفادت معلومات صحافية بأن سانشيز كان متّجها إلى يريفان، عاصمة أرمينيا، عندما أجرت الطائرة التي كانت تقله الهبوط الاضطراري.

 
 


