 
السبت 2025-01-04 01:11 م
 

هبوط طائرة عسكرية بقاعدة أمريكية في سوريا قادمة من العراق

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 04-01-2025 11:42 ص

الوكيل الإخباري- هبطت طائرة شحن عسكرية في قاعدة أمريكية ببلدة الشدادي جنوب الحسكة شمال شرقي سوريا قادمة من العراق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطائرة التي هبطت ليل الجمعة/السبت محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، وقد انطلقت من العراق، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار استمرار تعزيز القواعد العسكرية في المنطقة.

اضافة اعلان


ووفق المرصد: "تواصل قوات التحالف الدولي استقدام تعزيزات عسكرية برا وجوا إلى مناطق شمال وشرق سوريا".


ولفت إلى أن ذلك يأتي بعد ساعات من وصول معدات عسكرية وأسلحة متطورة على متن طائرة شحن برفقة مروحية عسكرية إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، قادمة من العراق، في إطار تعزيز القواعد الأمريكية وإرسال دعم إضافي إلى عين العرب (كوباني).


وتنتشر في سوريا تسع قواعد أمريكية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

قطاع غزة المدمر

فلسطين ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 45,717 شهيدا و108,856 مصابا

جانب من المساعدات

عربي ودولي وصول أول طائرة مساعدات مصرية إلى دمشق

من موقع الحادث

منوعات مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 جراء سقوط حافلة في البيرو

الدفاع المدني

خاص بالوكيل مدفأة تسبّبت بكارثة… وفاة رضيع و6 اصابات بحريق منزل بالكرك

أرشيفية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا السبت

تعبيرية

عربي ودولي فايروس جديد ينتشر ويثير الهلع .. يشبه الإنفلونزا ولا علاج له

تعبيرية

أخبار محلية "الأعلى لذوي الإعاقة": إنجازات نوعية للتمكين والدمج عام

لقطة من الفيديو

منوعات أجسام غامضة في سماء السعودية تثير الجدل.. وفلكية جدة تحسم الأمر



 




الأكثر مشاهدة