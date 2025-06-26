هجمات إسرائيل قتلت عالماً نووياً و 12 من أفراد عائلته و 20 من تلامذة المدارس

وأكد كاظمي في تصريح:"استشهاد 20 تلميذاً في العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدد من المعلمين"،
وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن العالم النووي محمد رضا صديقي و12 شخصاً من عائلته "استشهدوا فجر يوم الثلاثاء في العدوان الإسرائيلي على منزل والده في مدينة أستانة أشرفية شمالي إيران".
هذا، وأكد مركز إدارة الأزمات بوزارة الصحة الإيرانية مقتل 627 شخصاً وإصابة 4935 آخرين حتى الآن جراء العدوان الإسرائيلي.
أما على صعيد الأضرار في البنية التحتية، فقد تضررت 7 مستشفيات، و4 وحدات صحية علاجية، و11 سيارة إسعاف نتيجة الهجمات.
روسيا اليوم
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