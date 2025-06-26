هجمات إسرائيل قتلت عالماً نووياً و 12 من أفراد عائلته و 20 من تلامذة المدارس

الوكيل الإخباري- كشف وزير التربية والتعليم الإيراني، علي رضا كاظمي، عن عدد القتلى والجرحى والخسائر التي لحقت بقطاع التعليم نتيجة الهجمات الإسرائيلية على البلاد.

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وأكد كاظمي في تصريح:"استشهاد 20 تلميذاً في العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدد من المعلمين"، مبيناً أن "العدوان الإسرائيلي تسبب بأضرار في عدد من المدارس".