الجمعة 2025-06-06 10:49 م
 

هجمات المسيّرات الأوكرانية تُجبر موسكو على إغلاق أجواء جزئيًا

أحد المطارات الروسية - وكالات أنباء
أحد المطارات الروسية - وكالات أنباء
 
الجمعة، 06-06-2025 10:02 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي الروسي، اليوم الجمعة، عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي في العاصمة موسكو للمرة الثانية خلال اليوم، وذلك لأسباب أمنية ناتجة عن هجوم أوكراني باستخدام طائرات مسيّرة.اضافة اعلان


وقالت الوكالة في بيان صحفي:"مجدّدًا، فُرضت قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي في مقاطعة موسكو، إذ أحبطت السلطات العسكرية في العاصمة هجومًا بطائرات مسيّرة استهدف المقاطعة".

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