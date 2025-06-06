هجمات المسيّرات الأوكرانية تُجبر موسكو على إغلاق أجواء جزئيًا

وقالت الوكالة في بيان صحفي:"مجدّدًا، فُرضت قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي في مقاطعة موسكو، إذ أحبطت السلطات العسكرية في العاصمة هجومًا بطائرات مسيّرة استهدف المقاطعة".
بترا
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