الإثنين 2026-03-09 01:14 م

هجمات بطائرات مسيّرة على قواعد أمريكية في العراق

الإثنين، 09-03-2026 11:04 ص
الوكيل الإخباري-   تصدّت الدفاعات الجوية للتحالف الدولي، الاثنين، لهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت قواعد أمريكية قرب مطاري أربيل وبغداد، من دون الإفادة عن أضرار كبيرة.اضافة اعلان


وقالت تقارير إعلامية إن قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل الدولي تعرضت، فجر الاثنين، لهجوم بطائرات مسيّرة، حيث سُمع دوي انفجار في محيط المطار قبل أن تتصدى منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف للمسيّرات وتمنع وصولها إلى الهدف، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

وفي بغداد، أُسقطت طائرة مسيّرة حاولت الاقتراب من قاعدة فيكتوريا داخل المطار الدولي، فسقطت في حي الإعلام، مما أدى إلى حريق في منزل سيطرت عليه فرق الدفاع المدني، مع إصابة امرأة بجروح طفيفة في منطقة التراث جراء مقذوف آخر، وسط تحليق مكثف للطيران فوق مواقع الحشد الشعبي

تأتي هذه الهجمات ضمن تصعيد مستمر على مواقع قوات التحالف بقيادة واشنطن في العراق، مرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
 
 


و

