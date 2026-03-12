هجمات بمسيرات على قوات الأمن في طهران

وأوردت الوكالة الإيرانية أن هذه الطائرات المسيّرة حلّقت فوق أحياء عدة في جنوب طهران، بالإضافة إلى الجزء الشمالي من العاصمة الإيرانية.
