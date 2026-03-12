هجمات بمسيرات على قوات الأمن في طهران

الوكيل الإخباري- استهدفت طائرات مسيّرة أحياء عدة في طهران مساء الأربعاء، ما أسفر عن مقتل عناصر في قوات الأمن، وفق ما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية التي نسبت الهجمات إلى إسرائيل.

