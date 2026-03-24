الثلاثاء 2026-03-24 08:07 ص

هجمات تستهدف خطوط ومحطات غاز في خرمشهر وأصفهان بإيران

حريق مشتعل يعتقد أنه للمنشأتين المستهدفتين
حريق مشتعل يعتقد أنه للمنشأتين المستهدفتين
 
الثلاثاء، 24-03-2026 05:51 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن مقذوفا سقط على خط أنابيب غاز يغذي محطة كهرباء في خرمشهر جنوبي إيران، ما أدى إلى أضرار مادية.


وقالت الوكالة إنه جرى استهداف مبنى إدارة الغاز ومحطة تخفيض الغاز بشارع كافح في أصفهان، ما أدى إلى أضرار في أجزاء من هاتين المنشأتين والمنازل المحيطة بهما.

ونُشرت تقارير تفيد باستهداف خط أنابيب الغاز التابع لمحطة خرمشهر لتوليد الطاقة.

وقال محافظ خرمشهر إن مقذوفا سقط على المنطقة المحيطة بمحطة خط أنابيب الغاز في خرمشهر، بينما لم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


