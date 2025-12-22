هجوم أوكراني بمسيرات يلحق أضرارا بسفينتين في كراسنودار الروسية

05:14 ص

الوكيل الإخباري- قالت السلطات في منطقة كراسنودار الروسية، الاثنين، إن سفينتين ورصيفين بحريين تضرروا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. اضافة اعلان





وقالت قيادة العمليات في منطقة كراسنودار على تطبيق تلغرام إنه تم إجلاء جميع أفراد أطقم السفن في مرفأ فولنا في المنطقة بأمان.



وذكرت السلطات أن الأضرار أدت إلى انتشار حريق على مساحة تصل إلى 1500 متر مربع.

