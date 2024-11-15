هجوم إسرائيلي جديد على منطقة المزة في دمشق

وكانت إسرائيل قد شنت، الخميس، عدة غارات على مناطق مختلفة من سوريا ما تسبب في وقوع عدد من الشهداء والجرحى.
وأفاد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بأنه شن هجمات يوم أمس على طرق النقل على الحدود السورية اللبنانية والتي كانت تستخدم لنقل الأسلحة إلى حزب الله.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
أول اتصال هاتفي بين المستشار الألماني والرئيس الروسي منذ سنتين
-
حزب الله يقصف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصواريخ باليستية - فيديو
-
ترامب يتجاوز فحوصات FBI لبعض مرشحيه في الإدارة الجديدة
-
تقرير: هجوم إسرائيل الأخير دمّر منشأة نووية إيرانية
-
الإفراج عن أقدم سجين لبناني في أوروبا
-
الأمم المتحدة تحذر من عدم التعامل مع حوادث تسرب الميثان
-
الحكومة البريطانية تعلن حظرا على مناجم الفحم الجديدة
-
"بوليتيكو": المرشحة لمنصب مديرة الاستخبارات الأمريكية تثير القلق في أوروبا