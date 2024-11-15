 
الجمعة 2024-11-15 06:59 م
 

هجوم إسرائيلي جديد على منطقة المزة في دمشق

غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المزة في دمشق
غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المزة في دمشق
الجمعة، 15-11-2024 05:04 م
الوكيل الإخباري-  ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن إسرائيل شنت، الجمعة، غارات جديدة على منطقة المزة في دمشق.اضافة اعلان


وكانت إسرائيل قد شنت، الخميس، عدة غارات على مناطق مختلفة من سوريا ما تسبب في وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بأنه شن هجمات يوم أمس على طرق النقل على الحدود السورية اللبنانية والتي كانت تستخدم لنقل الأسلحة إلى حزب الله.

سكاي نيوز
 
gnews

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