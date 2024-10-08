 
الثلاثاء 2024-10-08 04:00 م
 

هجوم إسرائيلي على مصر بسبب الحوثيين

سفينة في البحر الأحمر
سفينة تجارية في البحر الأحمر
الثلاثاء، 08-10-2024 01:48 م

الوكيل الإخباري - هاجمت وسائل إعلام إسرائيلية مصر بسبب رفضها التام خوض حرب ضد الحوثيين رغم الأضرار الاقتصادية التي تفاقمت على خلفية اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس.

وقالت مجلة "يسرائيل ديفينس" التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي، إنه على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بعائدات قناة السويس والخوف من الانهيار الاقتصادي، تمتنع مصر عن القيام بعمل عسكري ضد الحوثيين.

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ولفت تقرير المجلة العسكرية إلى أن مصر تضع الاعتبارات الاستراتيجية والخوف من التصعيد الإقليمي والعلاقات السياسية مع العالم العربي فوق أي اعتبار.

 
gnews

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