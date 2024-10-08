هجوم إسرائيلي على مصر بسبب الحوثيين

الوكيل الإخباري - هاجمت وسائل إعلام إسرائيلية مصر بسبب رفضها التام خوض حرب ضد الحوثيين رغم الأضرار الاقتصادية التي تفاقمت على خلفية اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس.



وقالت مجلة "يسرائيل ديفينس" التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي، إنه على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بعائدات قناة السويس والخوف من الانهيار الاقتصادي، تمتنع مصر عن القيام بعمل عسكري ضد الحوثيين.

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