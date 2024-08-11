هجوم إلكتروني على مقر حملة ترامب الانتخابية من قبل قراصنة أجانب

وفقا للمقر، تمكن القراصنة "المعادون للولايات المتحدة" من الوصول إلى المراسلات الداخلية للمقر.
وأشار المقر إلى اشتباه في وجود متخصصين إيرانيين وراء الهجوم.
ومن المزمع عقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل، حيث يشارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فيها كمرشح عن الحزب الجمهوري ومعه السيناتور جي دي فانس لمنصب نائب الرئيس.
وعلى الجانب الآخر تقف المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز نائبا لها.
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