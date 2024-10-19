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هجوم بالقنابل يستهدف مقر الحزب الحاكم في اليابان .. واعتقال مشتبه به

مقر الحزب الحاكم في اليابان
مقر الحزب الحاكم في اليابان
السبت، 19-10-2024 09:14 ص
الوكيل الإخباري-   ألقى رجل عدة قنابل حارقة على مقر الحزب الحاكم الياباني في طوكيو، اليوم السبت، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "ان اتش كيه" ووسائل إعلام يابانية أخرى. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.اضافة اعلان


ورفضت شرطة طوكيو التعليق، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقا في الواقعة.

وقالت التقارير الإخبارية إن الرجل الذي تم اعتقاله على الفور كان قد قاد سيارته إلى منطقة قريبة. ولم يتضح على الفور دافع الرجل وراء شن الهجوم.

يذكر أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم فقد شعبيته بسبب فضيحة مالية شملت تمويلا مشكوكا فيه وتهربا ضريبيا.

وامتنع الحزب عن التعليق على هجوم اليوم السبت، وأحال الأسئلة إلى الشرطة.

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