هجوم بالقنابل يستهدف مقر الحزب الحاكم في اليابان .. واعتقال مشتبه به

ورفضت شرطة طوكيو التعليق، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقا في الواقعة.
وقالت التقارير الإخبارية إن الرجل الذي تم اعتقاله على الفور كان قد قاد سيارته إلى منطقة قريبة. ولم يتضح على الفور دافع الرجل وراء شن الهجوم.
يذكر أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم فقد شعبيته بسبب فضيحة مالية شملت تمويلا مشكوكا فيه وتهربا ضريبيا.
وامتنع الحزب عن التعليق على هجوم اليوم السبت، وأحال الأسئلة إلى الشرطة.
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