هجوم بطائرات مسيّرة على ميناء صلالة العُماني يسفر عن إصابة عامل

السبت، 28-03-2026 09:17 ص
الوكيل الإخباري-   أُصيب أحد الوافدين العاملين في ميناء صلالة في سلطنة عُمان، السبت، بإصابة متوسطة، جراء استهداف الميناء بطائرتين مُسيّرتين، وفق ما أفاد به مصدر أمني عُماني.اضافة اعلان


وأوضح المصدر أن الحادث أسفر أيضاً عن تعرض إحدى الرافعات في مرافق الميناء لأضرار محدودة.

وأكدت سلطنة عُمان إدانتها لهذه الاستهدافات، مشددة على اتخاذها الإجراءات كافة الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين بها.

واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.
 
 


اقتصاد محلي ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 11.7%

علم باكستان.

عربي ودولي باكستان تستضيف الأحد اجتماعا يضم السعودية وتركيا ومصر حول الحرب بالمنطقة

عربي ودولي إصابة 5 وافدين بشظايا صاروخ إيراني تم اعتراضه في أبو ظبي

أنجلينا جولي

فن ومشاهير الموت يفجع أنجلينا جولي

باحة المسجد الأقصى

فلسطين 29 يوما على إغلاق المسجد الأقصى والاحتلال يتذرّع بـ "الأوضاع الأمنية"

عربي ودولي أضرار كبيرة في رادار مطار الكويت جراء هجوم بمسيّرات

وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور

أخبار محلية وزير الصحة:دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية محيطة بالبشير اعتباراً من 1 نيسان

أخبار محلية الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات



 






