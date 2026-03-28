هجوم بطائرات مسيّرة على ميناء صلالة العُماني يسفر عن إصابة عامل

الوكيل الإخباري- أُصيب أحد الوافدين العاملين في ميناء صلالة في سلطنة عُمان، السبت، بإصابة متوسطة، جراء استهداف الميناء بطائرتين مُسيّرتين، وفق ما أفاد به مصدر أمني عُماني.





وأوضح المصدر أن الحادث أسفر أيضاً عن تعرض إحدى الرافعات في مرافق الميناء لأضرار محدودة.



وأكدت سلطنة عُمان إدانتها لهذه الاستهدافات، مشددة على اتخاذها الإجراءات كافة الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين بها.



واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.





