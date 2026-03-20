هجوم بطائرات مسيّرة يتسبب باندلاع حريق في مصفاة للنفط في الكويت

الوكيل الإخباري- أدت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مصفاة ميناء الأحمدي الجمعة، إلى اندلاع حرائق عدة لكن دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مؤسسة البترول الكويتية.





وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن "مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، تعرضت فجر اليوم لعدد من الهجمات العدائية بواسطة طائرات مسيّرة مما أسفر عن اندلاع حريق في بعض وحداتها"، مضيفة أنه "تم إغلاق عدد من وحدات المصفاة".





