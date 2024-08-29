هجوم بطائرة مسيرة على القاعدة الأميركية بدير الزور

يأتي ذلك في حين قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها تحتفظ بحق الرد في الموعد والمكان اللذين تختارهما في حال تعرضت قواتها للهجوم في العراق أو سوريا.
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