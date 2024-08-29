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هجوم بطائرة مسيرة على القاعدة الأميركية بدير الزور

جنود أميركيون في الشمال السوري
جنود أميركيون في الشمال السوري
الخميس، 29-08-2024 10:54 م
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر تابعة لفصائل عراقية إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف القاعدة الأميركية في دير الزور بسوريا.اضافة اعلان


يأتي ذلك في حين قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها تحتفظ بحق الرد في الموعد والمكان اللذين تختارهما في حال تعرضت قواتها للهجوم في العراق أو سوريا.
 
gnews

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