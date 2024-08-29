هجوم بطائرة مسيرة على القاعدة الأميركية بدير الزور

10:54 م

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر تابعة لفصائل عراقية إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف القاعدة الأميركية في دير الزور بسوريا. اضافة اعلان





يأتي ذلك في حين قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها تحتفظ بحق الرد في الموعد والمكان اللذين تختارهما في حال تعرضت قواتها للهجوم في العراق أو سوريا.